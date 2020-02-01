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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هند جمال لاعبة الطائرة: هوايتى عزف البيانوو كان نفسى أكون موديل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى هند جمال نجمة الكرة الطائرة السابقة فى نادى الزمالك، والتى تعد أبرز نجمات اللعبة فى النادى، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، فهى أيضاً تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
هوايتي المفضلة عزف البيانو وأكيد طبعا الشوبينج.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
اللازانيا والباستا الوايت صوص ناس كتير بتطلبها منى وجوزى كمان بيحبهم من أيدى.
هند جمال فى فرحها
من نجمك المفضل؟
Tom hardy
عمرو دياب بالتأكيد.. بحب كل أغانيه.
هند جمال 3
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟
موديل.. بحب كل ما هو جديد فى عالم الموضة والفاشون.لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا خالص بتجاهل المعاكسات تماما.مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
هند صبرى.. فنانة جميلة وأعمالها متميزة وروحها حلوة.
هند جمال
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.. مريحة أكتر بالنسبة لى.
هند جمال فى خطوبتها
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