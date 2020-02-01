شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هند جمال لاعبة الطائرة: هوايتى عزف البيانوو كان نفسى أكون موديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى هند جمال نجمة الكرة الطائرة السابقة فى نادى الزمالك، والتى تعد أبرز نجمات اللعبة فى النادى، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، فهى أيضاً تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:

هوايتي المفضلة عزف البيانو وأكيد طبعا الشوبينج.

اللازانيا والباستا الوايت صوص ناس كتير بتطلبها منى وجوزى كمان بيحبهم من أيدى.



هند جمال فى فرحها

Tom hardy

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عمرو دياب بالتأكيد.. بحب كل أغانيه.



هند جمال 3

موديل.. بحب كل ما هو جديد فى عالم الموضة والفاشون.

لا خالص بتجاهل المعاكسات تماما.

هند صبرى.. فنانة جميلة وأعمالها متميزة وروحها حلوة.



هند جمال

الكاجوال.. مريحة أكتر بالنسبة لى.