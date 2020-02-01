شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. الوليلى فى الصدارة وتراجع نور الشربينى للمركز الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف العالمى الجديد لسيدات الاسكواش فى شهر فبراير الجارى، حيث حافظت البطلة المصرية رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة على صدارتها للتصنيف العالمى للشهر الـ14 على التوالى منذ اعتلائها قمة التصنيف فى ديسمبر 2018.

فيما قفزت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة إلى المركز الثانى بالتصنيف للمرة الثانية بعدما كانت قد تقدمت إلى هذا المركز خلال الأشهر الماضية، وحلت الفرنسية كاميل سيرم فى المركز الثالث بعد تتويجها ببطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى 2020.

وتراجعت نور الشربينى لاعبة سبورتنج وبطلة العالم فى آخر نسختين إلى المركز الرابع، وكانت إصابة الركبة قد أعاقت الشربينى عن المشاركة فى الكثير من البطولات الكبرى بالموسم الجارى.

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أما نور الطيب لاعبة هليوبوليس فتراجعت إلى المركز الخامس بعدما كانت تحتل المركز الرابع فى التصنيف الماضى.

وواصلت هانيا الحمامى حفاظها على المركز العاشر بقائمة التوب 10 لتضمن المقعد الخامس لمصر فى أول 10 مصنفات على مستوى العالم.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية، التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجي بطولة جي بي مورجان كأول بطولة بلاتينية في العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.