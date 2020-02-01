شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو يستعد للظهور مع الأبيض بعد غياب 400 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الكونغولى كابونجو كاسونجو للظهور مع الزمالك فى لقاء أول أغسطس الأنجولى المقرر إقامته فى الثالثة عصر اليوم السبت، فى إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويعد ظهور كابونجو كاسونجو مع الفريق الأبيض فى مباراة اليوم الأول بعد غياب دام 400 يوم قبل إعارته للوحدة السعودى ثم الوداد المغربى، حيث ظهر مع الزمالك فى آخر لقاء له أمام بتروجت فى 28 ديسمبر 2018.

خضع المهاجم الكونغولى لبرنامج فنى وبدنى خاص خلال الفترة الماضية ليُصبح جاهزًا لدعم خط هجوم الأبيض فى المباريات المقبلة سواء فى بطولة الدورى الممتاز أو دورى أبطال أفريقيا، لذا يسعى المدرب الفرنسى لمنحه الفرصة للمشاركة أمام وادى دجلة من أجل تجهيزه بأفضل صورة للمرحلة المقبلة.

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وقررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، ارتداء الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض، القميص رقم 2 فى بطولة دورى أبطال أفريقيا مع ارتدائه رقم 30 فى البطولات المحلية، بعد قيده بصورة رسمية فى قائمة الفريق الأبيض المشاركة فى النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويشهد هذا اللقاء تغييرات عديدة فى تشكيل الفريق الأبيض، حيث استقر كارتيرون على إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين واستبعادهم من قائمة المباراة التي سافرت الي أنجولا، خوفا من تعرضهما للارهاق وبعد حسم التأهل رسميا.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد عواد فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمد حسن وأحمد زيزو وأمامهما مصطفى فتحى وأوناجم وإسلام جابر فى خط الوسط، كاسونجو فى خط الهجوم".