شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة بعثة الأهلى من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى للقاهرة فى الساعة 5.40 دقيقة صباح غدٍ الأحد، بعد خوض مباراة الهلال السودانى المرتقبة اليوم السبت.

وتغادر بعثة الأهلى مطار الخرطوم الساعة الثالثة وعشر دقائق صباح غد الأحد فى رحلة طيران تستغرق ساعتين ونصف، إلى أن تصل إلى القاهرة.

ويلتقى الأهلى مع الهلال السودانى فى التاسعة مساء اليوم السبت على استاد الجوهرة فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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ومن المتوقع أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوى ومحمد هانى ورامي ربيعة وياسر ابراهيم وعلى معلول وأليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمود كهربا وجونيور اجايي ومروان محسن.

ويعتلى الأهلى صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط ويأتى خلفه النجم الساحلى والهلال السودانى بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم أخيرا بنقطة واحدة.

يدخل الأهلى اللقاء وهو يحتاج للفوز أو التعادل حتى يضمن الصعود دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى التى تقام فى نفس التوقيت بين النجم الساحلى وبلاتنيوم فى تونس، أما حال خسارة الأهلى فسينتظر نتيجة لقاء النجم وبلاتنيوم، وحال خسارة النجم يصعد الأهلى، أما حال التعادل سيكون هناك تساوى فى النقاط بين الاهلى والنجم وكل منهما رصيده 10 نقاط فسيتم النظر للمواجهات المباشرة ثم إجراء قرعة حال تساويهما فى كل هذه الحالات.