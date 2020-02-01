10 تغييرات.. تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة أول أغسطس الأنجولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة أول أغسطس بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثالثة عصر اليوم.
وأجرى المدرب الفرنسي 10 تغييرات عن تشكيل الفريق في المواجهة الماضية أمام وادي دجلة حيث استمر فقط أحمد سيد "زيزو".
وضم تشكيل الفريق كلا من :-
حراسة المرمي: محمد عواد.
خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمد عبدالغني، محمد عبدالسلام، أحمد عيد.
خط الوسط: أحمد سيد "زيزو"، محمد حسن، إسلام جابر، كريم بامبو، مصطفي فتحي.
مهاجم: عمر السعيد.
الاحتياطي :- محمد صبحي - محمود الونش - محمد اوناجم - محمد عنتر - يوسف اوباما - مصطفي محمد - كاسونجو
وضمن الزمالك قبل هذه المباراة التأهل للدرو التالي بعد احتلاله الوصافة برصيد 8 نقاط بفارق 3 نقاط عن مازيمبي المتصدر، بينما يحتل نادي أول أغسطس المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
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