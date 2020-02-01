"بوفون مثله الأعلى ويهدد رقم والده".. من هو مفاجأة الأهلي في قائمة أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن النادي الأهلي قيد الحارس الشاب مصطفى شوبير في قائمته الإفريقية ليصبح عدد اللاعبين في الفريق الأحمر حتى نهاية دوري أبطال أفريقيا 30 لاعباً.

وأصبح شوبير هو الحارس الرابع في قائمة الأهلي مع شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، من أصل 30 لاعباً .

ولم يقيد الأهلي خلال تاريخه في بطولات أفريقيا 4 حراس إلا في قائمة دوري أبطال أفريقيا 2008 بعد ضم الحارس الفلسطيني لتعويض هروب عصام الحضري الذي استمر في القائمة مع زميله أمير عبد الحميد وأحمد عادل عبد المنعم.

ويرصد الخليج 365 خلال السطور القادمة أبرز المعلومات عن حارس الأهلي الشاب:

1- مصطفي شوبير هو نجل قائد الأهلي وحارسه الأسبق والإعلاني الحالي أحمد شوبير .

2- يبلغ من العمر 20 عاماً حيث إنه من مواليد عام 2000 .

3- انضم للنادي الأهلي عن طريق الاختبارات وتفاجىء أن الاختبارات لا تطلب ناشئين مواليد 2000 ليتوجه للاختبارات الخاصة بمواليد 1997 دون معرفة القائمين على الاختبارات أنه نجل أحمد شوبير إلا بعد نجاحه.

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4- لعب شوبير فى جميع المراكز قبل عام 2006 ولكنه قرر الاستقرار على مركز حراسة المرمي عقب مشاهدة الحارس الإيطالي الشهير جيانلويجي بوفون بمونديال 2006 وقيادته للأزروي للفوز بالمونديال.

4- شوبير هو قائد منتخب مصر للشباب وقاد فريق الأهلي للشباب أيضاً ولعب للمنتخب الأوليمبي ولكنه خرج من قائمة بطولة أفريقيا تحت 23 عام الماضية لحساب الثلاثي، محمد صبحي عمرو رضوان وعمر صلاح.

6- كاد أن يحترف نجل شوبير فى هولنداً وتحديداً فى نادي إكسيلسيور وخاص معه فترة معايشة ولكنه تمسك بالبقاء فى الأهلي على الرغم من محاولات حسام غالي وأحمد حسام "ميدو" ومحمد صلاح باقناعه بخوض التجربة بحد قول والده .

7- يري شوبير الأب أن ابنه حارساً من العيار الثقيل وسيكون حاري المستبقل طالباً من الجماهير نسيان أنه نجله اثناء الحكم عليه.

8- مصطفي شوبير يري أن أسلوبه قريب الشبه الفرنسي هوجو لوريس حارس توتنهام والمنتخب الفرنسي بطل كأس العالم بروسيا.

8- تلقي عام 2018 عرضين من ناديي سموحة والجونة وكان لديه فرصة للاحتراف في اسبانيا ولكنه رفضها وجدد للأهلي بـ 60 ألف جنيه في العام بحسب والده.

9- سبق وأن دخل شوبير لأول مرة فى تاريخه فى القائمة الأولية للأهلي بمباراة بتروجيت فى الدور الأول التى اقيمت فى الأول من ديسمبر 2018 ولكنه أول ظهرو له في القائمة كان الموسم الماضي عندما ضمه الأوروجوائى مارتن لاسارتي المدير السابق للأهلير إلى قائمة الفريق الأحمر التى واجهت المصري في الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ19. .

10- شوبير الأبن يملك الفرصة لكسر رقم والده الذى انتقل عام 1977 للأهلي وهو على مشارف عامه الـ 17 ولعب أول مباراة رسمية له عام 1984 مع الأهلي وهو فى الـ 23 من عمره .