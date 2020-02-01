اتحاد الكرة يعلن موعد مباريات دور الـ16 بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد إقامة دور الـ16 من بطولة كأس مصر والتي ستبدأ من يوم 15 فبراير الجاري.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة دور ال 16 لبطولة كأس مصر خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير المقبل.

وأكد حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أن ذلك يأتي استثمارا للفراغ الزمني بين الدورين الأول والثاني لمسابقة الدوري الممتاز، حيث ستنهي الأندية ارتباطاتها بالدور الأول في 11 فبراير المقبل باستثناء الأهلي والزمالك والمصري التي لا تزال لديها مباريات في الدور الأول فضلا عن ارتباطاتها الأفريقية أيضا.

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وقال مدير المسابقات أيضا أنه من الطبيعي أن يستثنى فريقي الأهلي والزمالك من اللعب في دور ال16 لبطولة الكأس في هذا التوقيت نظرا لارتباطاتهما المحلية والأفريقية.

وأشار مدير المسابقات إلى أن جدول الدور الثاني سيعلن كاملا في وقت لاحق فور تحديد المواعيد النهائية وأماكن مباريات الأندية المصرية في الأدوار النهائية لبطولتي الأندية الأفريقية، وبيان أي منها ستقام في الداخل أو الخارج.

واختتم حسام الزناتي بأن مواعيد دور ال16 لبطولة كأس مصر سوف يتم إعلانها فور ورود الموافقات الأمنية عليها.