بعد مزاملته لكهربا.. نجل زين الدين زيدان ينضم لنادي تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي ألميريا الإسباني ضم إنزو زيدان من صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني =عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الفريق نجح في التعاقد رسميا مع إنزو زيدان، نجل زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد.

ولم يكشف النادي الذي يمتلكه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن أي تفاصيل تخص مدة العقد أو القيمة المادية للصفقة.

وكان تركي آل الشيخ سبق ونشر على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، لقطات تجمعه مع زين الدين زيدان وجوتي المدير الفني الحالي لنادي ألميريا.

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وزامل نجل زيدان، محمود عبد المنعم "كهربا" في ديسبورتيفو أفيس قبل أن يرحل الأخير للإنضمام للنادي الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية.

يذكر أن إنزو زيدان نشأ في أكاديمية ريال مدريد، ولعب فترة للفريق الأول قبل أن يرحل في 2017 لفريق ألافيس الإسباني.

وشارك إنزو خلال الموسم الحالي مع فريق ديسبورتيفو أفيس في 10 مباريات بالدوري البرتغالي سجل خلالهما هدفين.