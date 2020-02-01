القناة "الفضائية" المجانية الناقلة لمباراتي الأهلي والزمالك في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر: تنطلق اليوم السبت الجولة الختامية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تشهد مواجهة الأهلي والهلال السوداني وبيرميرو دي أجوستو الأنجولي والزمالك. ويلعب الزمالك الساعة الثالة عصراً في المباراة التي تنقلها قناة beIN Sports HD 6 بتعليق أحمد عبد فيما يلعب الأهلي الساعة التاسعة مساءً، وتنقل المباراة عبر beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي. مجموعة بي إن سبورتس القطرية المشفرة هي الناقل الحصري الفضائي للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن قناة أخرى سنغالية أعلنت نقل المباراة وهي RTS2. قناة RTS2 السنغالية هي قناة مفتوحة على القمر الصناعي (يوتل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي: Advertisements قمر يوتل سات 9 شرق. تردد: 11900 أفقي. معدل الترميز: 27500.

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