بخلاف مباراتي الأهلي والزمالك .. 46 مواجهة في السبت الكروي "المزدحم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يقام اليوم، السبت، عدد من المباريات النارية في مختلف البطولات، سواء كانت قارية وتحديدًا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو في أوروبا.

يلعب الزمالك أمام فريق بريميرو دي أوجوستو، في المقابل يخوض الأهلي لقاءً مهمًا بمواجهة الهلال السوداني.

في المقابل، وتحديدًا في إنجلترا يخوض ليفربول مباريات الأسبوع الـ25 بمواجهة فريق ساوثهامبتون.

وفي إسبانيا يلعب ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد، ضمن قمة الأسبوع الـ22.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أفريقيا:

اتحاد العاصمة × بترو أتلتيكو.. الموعد 3 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7.

صنداونز × الوداد البيضاوي.. الموعد 3 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

مازيمبي × زيسكو .. الموعد 3 عصرًا .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 12.

بريميرو دي أوجوستو × الزمالك .. الموعد 3 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 6.

الوداد البيضاوي × فيتا كلوب .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

شبيبة القبائل × الترجي .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

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النجم الرياضي الساحلي × بلاتينيوم .. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7.

الهلال السوداني × الأهلي.. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

ليستر سيتي × تشيلسي .. الموعد 2:30 ظهرًا .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

بورنموث × أستون فيلا .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 10.

واتفورد × إيفرتون .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 11.

ليفربول × ساوثهامبتون .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

مانشستر يونايتد × وولفرهامبتون .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

ريال مدريد × أتلتيكو مدريد .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

الدوري الألماني:

ماينز × بايرن ميونيخ .. الموعد 4:30 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.

بوروسيا دورتموند × يونيون برلين .. الموعد 4:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 9.

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