"سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم".. هكذا نعى نجوم الأهلي والزمالك شهداء جماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو: تحل اليوم 1 فبراير 2020، الذكرى السنوية الثامنة لرحيل 72 مشجع من جماهير النادي الأهلي. وحرص نجوم الأهلي والزمالك من خلال حسابتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بإحياء ذكرى شهداء الأهلي بأحداث بورسعيد والتي وقعت في الأول من فبراير عام 2012. ونرصد لكم من خلال التقرير التالي، أبرز رسائل نجوم كرة القدم والأهلي والزمالك لشهداء النادي الأهلي.

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