أمير عادل يوضح لمصراوي سبب عدم تجديد تعاقده مع ناديه السويدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ ضياء جوهر:

قال أمير عادل، "ألكسندر ياكوبسن"، المحترف المصري في صفوف فريق نوركوبينج السويدي، أنه أصبج لاعبًا حرًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أمير عادل، الذي سبق وأن انضم لصفوف منتخب مصر فترة تدريب الأرجنتيني هيكتور كوبر، علل الأمر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت:"لقد اجتمعت مع إدارة فريقي نوركوبينج السويدي ورأينا أنه من الأفضل لنا عدم تجديد التعاقد، وأنا الآن لاعب حر أستطيع الانتقال لأي فريق مجانًا".

وأتم المحترف المصري السابق في صفوف نادي نوركوبينج السويدي، حديثه بالإشارة إلى إنه يمتلك بعض العروض التي يدرسها جيدًا هذه الفترة:"أنا منفتح على جميع العروض التي تأتي لي".

أمير عادل كان قد عاد لصفوف نادي نوركوبينج السويدي بعد انتهاء فترة إعارته لصفوف نظيره في الدوري ذاته كالمار، في نوفمبر الماضي.