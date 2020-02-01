مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس في بطولة دوري أبطال افريقيا

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي، والتي تجمعهما على استاد 11 نوفمبر بالعاضمة لواندا، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.
ورغم أن المباراة ليست مصيرية إلا أن الزمالك سيسعى لتحقيق الفوز من أجل محاولة القفز على المركز الأول لتجنب المواجهات القوية في الدور التالي للبطولة الافريقية.
اما فريق أول أغسطس فإنه يدخل المباراة بهدف تحسين أوضاعه للحصول على المركز الثالث خاصة أن زيسكو الزامبى سيواجهمازمبى فى نفس التوقيت خارج ملعبه ومن الصعب أن يفوز عليه.
وتعتبر المباراة بالنسبة للفريق الأبيض مجرد تحصيل حاصل بعد التأهل إلى دور الثمانية الإفريقى برصيد ثماني نقاط جمعها من الفوز على زيسكو إيابا والتعادل معه ذهابا والفوز على أول أغسطس والتعادل مع مازيمبى الكونغولى وضمن الفريق التأهل على خلفية تعادل زيسكو الزامبى مع أول أغسطس الانجولى بهدف فى الجولة السابقة ليتوقف رصيدهما عندالثلاث نقاط وأى نتيجة اليوم لن تؤثر على الزمالك فى شىء.
اما فريق أول أغسطس فإنه يدخل المباراة بهدف تحسين أوضاعه للحصول على المركز الثالث خاصة أن زيسكو الزامبى سيواجهمازمبى فى نفس التوقيت خارج ملعبه ومن الصعب أن يفوز عليه.
موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي
تنطلق مباراة الزمالك وأول اغسطس الأنجولي في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة،
والرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة،
والخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأول اغسطس
تذاع مباراة الزمالك وأول اغسطس بشكل مباشر وحصري على قناة beIN Sports HD 6 بتعليق أحمد عبده
مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس:
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