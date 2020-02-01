موعد مباراة أستون فيلا وبورنموث بمشاركة تريزيجيه.. والقنوات الناقلة

يستعد ثنائي منتخب مصر، أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، لقيادة فريق أستون فيلا في مواجهة هامة اليوم السبت أمام بورنموث على ملعب فيتاليتي، في إطار لقاءات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل أستون فيلا المباراة وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن بورنموث صاحب المركز الثامن عشر.

وبالتالي فإن هزيمة أستون فيلا اليوم ستعيده من جديد إلى المراكز الثلاثة الأخيرة المهددة بالهبوط وتوديع الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يسعى تريزيجيه وزملائه إلى تجنبه في مواجهة اليوم.

وكان لقاء الدور الأول شهد فوز بورنموث بهدفين مقابل هدف، مما يجعله يدخل المباراة بأفضلية نفسية بقدرته على لإنتصار في مواجهة

اليوم خاصة وإنها على ملعبه.

فيما سيحاول أستون فيلا استغلال الدفعة المعنوية الكبيرة التي يعيشها لاعبيه بعد تخطي ليستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة، والتأهل إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة استون فيلا وبورنموث

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تنطلق مباراة أستون فيلا وبورنموث في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة،

والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة،

والسابعة مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وبورنموث

تذاع المباراة بشكل مباشر وحصري عبر قناة beIN Sports HD 10 بتعليق حسن العيدروس.