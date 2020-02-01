موعد مباراة الأهلي السعودي اليوم | مشاهدة مباراة الأهلي والعدالة اليوم السبت 1-1-2020 الدوري السعودي, اليوم السبت 1 فبراير 2020 05:52 صباحاً
يواجه أهلي جدة منافسه العدالة، غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.
موعد مباراة الأهلي والعدالة
ويقام اللقاء بين الأهلي والعدالة عند الساعة الثانية و25
في 9 لقاءات وتعادل في لقائين وخسر 4 مباريات، وسجل 29 هدف ودخل مرماه 16 هدف.
الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة، بعد أن فاز
بينما يتواجد العدالة في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في مباراتين فقط وخسارة 9 مباريات والتعادل في 4لقاءات، وسجل 16 هدف ودخل مرماه 31 هدف.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعدالة
وتذاع المباراة التي تجمع بين الأهلي والعدالة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، عبر قناة السعودية الرياضية الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي السعودي اليوم | مشاهدة مباراة الأهلي والعدالة اليوم السبت 1-1-2020 الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.