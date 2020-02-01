يحل الأهلى السعودى ضيفا على منافسه العدالة فى المباراة التى تجمعهما على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي ضمن لقاءات الجولة الـ 16 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة من 15 مباراة، بعد أن انتصر في 9 مباريات وتعادل مباراتين وخسر 4، بينما يحتل العدالة المركز الخامس عشر

ومعه 10 نقاط

مشاهدة مباراة العدالة والاهلي في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة العدالة والاهلي في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة العدالة والاهلي في الدوري السعودي

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مشاهدة مباراة العدالة والاهلي في الدوري السعودي

يعاني العدالة كثيرًا هذا الموسم بتواجده في مراكز الهبوط، لكنه لم يكون بالند الهيّن أمام قلعة الكؤوس، وليس أدل على ذلك من تعادله مع كبير

جدة الآخر، الاتحاد، بدون أهداف في الجولة الماضية.

الأهلي يود استغلال تعثر الهلال في الجولة الماضية والذي قلص الفارق بينه وبين الصدارة إلى 4 نقاط فقط، ولا يزال النصر أحد المتنافسين بقوة على اللقب أيضًا مع الكبيرين.

يفتقد الأهلي مهند عسيري للإصابة فضلا عن عمر السومة الذي تعرض لخلع في الكتف في مواجهة الرائد.

يتربع الهلال على صدارة جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 35 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النصر “حامل اللقب” صاحب المركز الثانى، والذى وقع فى فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه ضمك