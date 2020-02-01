مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والعدالة اليوم بث مباشر مباراة الأهلي السعودي

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خط الدفاع: عبد الله اليوسف - مانداو سي - جون أوجو - السلطان أحمد

خط الوسط: أليو سيسيه - شراحيلي رياض

خط الوسط الهجومي: أحمد مصطفى - ميدوين بيتيجي - تراوري أداما

خط الهجوم: أندريا مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والعدالة اليوم بث مباشر. اليوم بث مباشر.

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