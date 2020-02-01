مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والعدالة اليوم بث مباشر مباراة الأهلي السعودي

مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والعدالةاليوم بث مباشر في بطولة الأمير محمد بن جلوي ، يوم السبت الموافق 1 فبراير 2020 ، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
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مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والعدالة
مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والعدالةاليوم
حراسة المرمى: المزيدي علي
خط الدفاع: عبد الله اليوسف - مانداو سي - جون أوجو - السلطان أحمد
خط الوسط: أليو سيسيه - شراحيلي رياض
خط الوسط الهجومي: أحمد مصطفى - ميدوين بيتيجي - تراوري أداما
خط الهجوم: أندريا
مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والعدالةاليوم بث مباشر.
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