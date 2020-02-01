اليوم.. أهلي 2009 يواجه السكة الحديد في مهرجان سوبر البراعم

يلتقي فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٩ اليوم السبت مع فريق السكة الحديد، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب المقاولون العرب، ضمن الجولة الحادية عشرة من مهرجان سوبر البراعم.
يخوض الأهلي مباريات مهرجان البراعم، بمجموعة مختلفة من اللاعبين نظرًا لتزامنها مع بطولة نادي الصيد الدولية التي تقام في نفس التوقيت.
يذكر أن مباريات البراعم تقام من دون احتسابنتائج أو نقاط لكل المواليد (٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ - ٢٠١٠)، عدا بطولة مواليد ٢٠٠٦ التي يتوج الفريق الأكثر حصدًا للنقاط بلقبها.
يضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٩ بالأهلي جمال السيد مديرًا فنيًا ومحمد عبدالعزيز مدربًا وهاني داوود مدربًا مساعدًا.
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