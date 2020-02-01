شاهد.. مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا

يستعد الزمالك في الثانية والنصف عصر اليوم السبت لمواجهة أول أغسطس الأنجولى باستاد ١١ نوفمبر بالعاصمة لواندا.
ورغم أن المباراة ليست مصيرية إلا أن الزمالك سيسعى لتحقيق الفوز من أجل محاولة القفز على المركز الأول لتجنب المواجهات القوية في الدورالتالي للبطولة الأفريقية.
أما فريق أول أغسطس فإنه يدخل المباراة بهدف تحسين أوضاعه للحصول على المركز الثالث خاصة أن زيسكو الزامبى سيواجه مازمبى فى نفس التوقيت خارج ملعبه ومن الصعب أن يفوزعليه.
موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي:
تنطلق مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأول أغسطس:
تذاع مباراة الزمالك وأول أغسطس بشكل مباشر وحصري على قناة beIN Sports HD 6 بتعليق أحمد عبده.
شاهد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي:
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