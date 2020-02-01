رياضة | اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق ثمن نهائي كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق ثمن نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن موعد استئناف بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2019_2020 خلال الفترة المقبلة.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي إقامة دور الـ16 ببطولة كأس مصر فى شهر فبراير الجاري وتحديدًا خلال الفترة من 15 وحتي 21 القادم، استثمارًا للتوقف بين الدورين الأول والثانى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وتنتهي جميع الأندية عدا الأهلي والزمالك ارتباطاتها بالدور الأول في 11 فبراير الجاري بينما القطبين لديهما مباريات ولقاء بينهما يوم 24 فبراير بلقاء مؤجل من الجولة الرابعة.

وقال حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، أيضا إنه من الطبيعي أن يستثنى فريقا الأهلي والزمالك من اللعب في دور ال16 لبطولة الكأس في هذا التوقيت نظرا لارتباطاتهما المحلية والأفريقية، مؤكدًا أن مواعيد دور ال16 لبطولة كأس مصر سوف يتم إعلانها فور ورود الموافقات الأمنية عليها.

وأشار إلى أن جدول الدور الثاني من بطولة الدوري المصري سيعلن كاملا في وقت لاحق فور تحديد المواعيد النهائية وأماكن مباريات الأندية المصرية في الأدوار النهائية لبطولتي الأندية الأفريقية، وبيان أي منها ستقام في الداخل أو الخارج.