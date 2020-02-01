رياضة | الملاكمة تبدأ رحلة التأهل لطوكيو ٢٠٢٠ بمعسكر مغلق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملاكمة تبدأ رحلة التأهل لطوكيو ٢٠٢٠ بمعسكر مغلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ اليوم المنتخب الاول للملاكمة معسكره المغلق بمركز المنتخبات الاوليمبي بالمعادي تحت إشراف عبدالعزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة وسعيد حسن المدير الفني للمنتخب الأول ومعه المدرب الكوبي اوليسيوس، بالأضافة الي اللاعبين الثمانيه العائدين من المعسكر الكوبي الأربعاء الماضي، وذلك استعدادآ للسفر الي السنغال للمشاركة في البطولة الافريقية، التي سيشارك فيها ملاكمي40 دولة أفريقية، بواقع 300 ملاكم سيتم أختيار 22 ملاكم فقط .

ومن المعروف أن هناك ثمانية ملاكمين يشاركون الأن في المعسكر الكوبي وهم : محمد جلال وصبرى جمال وعمر العوضى وأحمد حسام وعبد الرحمن عرابى ويوسف كرار ويسرى رزق ومصطفى فهمى .

وأكد د عبدالعزيز غنيم، بأن المهمة صعبة جداً في هذا الصراع التنافسي الافريقي والعربي الكبير حاليآ، وخاصة انه سيتم الاستعانة بحكام أوروبيين لأول مرة في تصفيات افريقيا المؤهلة الي الأوليمبياد القادم بطوكيو ٢٠٢٠.

واضاف "غنيم،" بأنه تم التواصل مع المركز الاوليمبي بالمعادي، والتنسيق مع عاطف حمودة مدير المركز، من أجل بدء رحلة الإعداد من اليوم، وحتي موعد السفر للتصفيات، التي ستبدأ من اليوم، و تستمر حتي يوم ٢٩ فبراير الجاري .