رياضة | كيكي سيتين يتوسل لميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يتوسل لميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة أنه يتمنى قيادة الفريق الكتالوني للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا وعودة نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى كامب نو.

وقال كيكي لصحيفة "سبورت" :"أريد أن يكتب على قبري، أنني فزت بدوري أبطال أوروبا مع البارسا.. أحب أن أرى اللاعبين الرائعين في فريقي، وإذا كان بإمكاني رؤية نيمار كل يوم معنا فسوف أبحث عنه طبعا".

Advertisements

وأضاف كيكي :"لقد طلبت من ميسي أن يقدم لنا تعاونه فيما نطلبه منه وكان على أهبة الاستعدادةمثل أي شخص آخر هنا في الفريق".

وتابع مدرب برشلونة :"أحب أن أرى نيمار يتدرب معنا كل يوم، من الجيد أنه يريد العودة للبارسا".