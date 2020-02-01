رياضة | برنامج الأهلي اليوم قبل مباراة الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج الأهلي اليوم قبل مباراة الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويحل الأهلي ضيفا على الهلال السوداني في التاسعة من مساء اليوم السبت على ملعب الجوهرة بالجولة السادسة والأخيرة لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وبدأ البرنامج بتناول اللاعبين لوجبة الافطار في الصباح، على أن يتم تناول وجبة الغداء في الساعة الثانية إلا ربع ظهر اليوم.
ويعقد السويسري فايلر المدير الفني للفريق محاضرة فنية أخيرة في السابعة مساءً قبل التحرك إلى ملعب المباراة في السابعة والربع مساء اليوم.
وتصل حافلة الأهلي إلى استاد الجوهرة في السابعة والنصف قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة.
ويلتقي الأهلي مع نظيره الهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم السبت في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.