رياضة | 3 وزارات لتأمين الأهلي في السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 وزارات لتأمين الأهلي في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسام عيسى سفير مصر في السودان إن هناك ترتيبات عالية تم اتخاذها في الساعات الماضية استعدادًا لمواجىهة الأهلي أمام الهلال السوداني.

ويواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني في التاسعة من مساء اليوم السبت على ملعب الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وأضاف السفير المصري في السودان الأمور تسير على أفضل ما يكون من كافة الجوانب والساعات الماضية شهدت تنسيقًا كبيرًا وتعاونا مثمرا من جانب وزارات الدفاع والداخلية والشباب في السودان واتحاد الكرة ومسئولي نادي الهلال لتوفير كافة سبل الأمان والراحة لبعثة الأهلي وجماهيره التي سوف تحضر اللقاء.

وأشار إلى أن التنسيق الأمني والإداري الخاص بالمباراة سيستمر حتى مغادرة الأهلي للخرطوم، وعودته إلى القاهرة، متمنيا أن يكون التوفيق حليف الجهاز الفني واللاعبين.