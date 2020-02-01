رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو في الديربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو في الديربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على تشكيل فريقه الذي سيخوض بها مباراة اليوم أمام جاره أتلتيكو مدريد بديربي مدريد.
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ويستقبل ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد في الخامسة من مساء اليوم السبت في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".
ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي :-
حراسة المرمى : كورتوا
خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ميندي
خط الوسط : كاسيميرو - فالفيردي - كروس - إيسكو
خط الهجوم : فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة.