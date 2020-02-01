رياضة | أحلام كيكي في برشلونة.. عودة نيمار والكتابة على قبره دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحلام كيكي في برشلونة.. عودة نيمار والكتابة على قبره دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة إنه يتمنى قيادة الفريق الكتالوني للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم السبت :"أريد أن يكتب على قبري، أنني فزت بدوري أبطال أوروبا مع البارسا".

وتابع :"أحب أن أرى اللاعبين الرائعين في فريقي، واذا كان بإمكاني رؤية نيمار كل يوم معنا، فسوف أبحث عنه طبعا".

وواصل :"لقد طلبت من ميسي أن يقدم لنا تعاونه في ما نطلبه منه، وكان على اهبة الاستعداد، مثل أي شخص آخر هنا في الفريق".

وحول رغبة نيمار في العودة لبرشلونة قال :"أحب أن أرى نيمار يتدرب معنا كل يوم، من الجيد أنه يريد العودة للبارسا".