رياضة | مؤمن زكريا في مباراة السوبر المصري بالإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا في مباراة السوبر المصري بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التعافي من إصابته مؤخرًا.

ويعاني زكريا، من مشكلة في ضمور العضلات بالإضافة إلى أزمة نفسية تعرض لها اللاعب، أبعدته عن الملاعب منذ ما يقرب من عام ونصف العام، عقب فشل انتقاله لنادي أحد السعودي، على سبيل الإعارة.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، في وقت سابق تحمله كافة مراحل علاج اللاعب، قبل أن يتدخل تركي آل الشيخ وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، وطالب علاج اللاعب.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، بأن زكريا سيؤازر المارد الأحمر خلال مواجهة الزمالك، من مدرجات هزاع بن زايد الإماراتيه، بكأس السوبر المصري.

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وأضاف: "مؤمن زكريا، سيتواجد بالمقصورة الرئيسية في تلك المباراة، على أن يغادر بعدها بيومين على أقل تقدير، إلى أمريكا لبدء مرحلة العلاج".

وأرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خطابا رسميًا إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للموافقة وإستيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بصرف دفعة مالية للاعب مؤمن زكريا ومساندته بعد الوعكه الصحية التي ألمت به مؤخرًا.

جاء ذلك بناء على قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في إجتماعه الأخير بشأن الإستمرار في دعم ومساندة اللاعب خاصة وأن النادي لم ولن يتخلي عن ابنائه على مدار تاريخه وسيواصل تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لمؤمن زكريا (غير المقيد بقائمة الفريق) من كافة الإتجاهات حتي يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد .

ويلتقي الأهلي الزمالك، يوم 20 فبراير الجاري على ملعب هزاع بن زايد الإماراتية، ضمن منافسات كأس السوبر المصري.