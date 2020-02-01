رياضة | تقليد وزيرة التضامن بميدالية ذهبية في أول ألعاب إفريقية بالقاهرة تحت رعاية السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقليد وزيرة التضامن بميدالية ذهبية في أول ألعاب إفريقية بالقاهرة تحت رعاية السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقلدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على الميدالية الذهبية كنوع من التكريم فى الحفل الختامى الذى أقيم لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص والذي أقيم في دار القوات الجوية .

وكان الحفل الختامى للالعاب التى استمرت على مدى 8 أيام قد اختتمت فى حفل كبير لاطفاء شعلة الألعاب واعطاء الاعلان عن انتهائها وتسليم علم الالعاب القادمة بحضور الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن والمهندس ايمن عبد الوهاب رئيس اللجنه العليا المنظمة للالعاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى للشرق الاوسط وشمال افريقيا وتشارلز نيامبى الرئيس ااقليمى لافريقيا والمهندس هانى محمود متشار رئيس الوزراء رئيس الاولمبياد الخاص المصرى والفنان الكبير حسين فهمى سفير الاولمبياد الخاص وجميع رؤساء الوفود المشاركة وجميع اللاعبين الذين جاءوا الى القعة وقد زينت صدورهم بالميداليات التى حصل عليها ووشاح الالعاب .

وفوجئت القباج بقيام إحدى اللاعبات اللاتى حصلن على الميدالية الذهبية في رياضة البوتشى تطلب من المنظيمن على الحفل الختامى بأنها ترغب فى تتويج وزيرة التضامن الاجتماعى بميداليتها الذهبية اعترافا منها بما قامت به مصر من تنظيم هائل لاول العاب افريقيه الامر الذى استبقله د. نيفين باعجاب شديد وتاثر فى نفس الوقت وقامت باحتضان اللاعبه وشكرها وسط تصفيق وتهليل من جميع الحضور ، وقامت بالقاء كلمة معبره عن فرحتها بنجاح مصر باستضافة هذه الالعاب والتى تأتى بتعاون مشترك بين وزارتى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة ، مؤكدا بأن الدولة المصرية متمثلة فى رئيسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى تسخر كل طاقاتها من أجل ذوى الاعاقة بشكل عام وذوى الاعاقة الفكرية بشكل خاص ، بعد اعداد قانوان المعاقين ولائحتها التنفيذية والبدء فى تطبيق القانون ، وان الدولة متثمله فى وزاراتها المختلفة سوف تسخر كل امكانتها لخدمة ذوى الاعاقة او ذوات الهمم كما تحب ان تصفهم.