رياضة | منتخب الصالات يهزم أنجولا بثلاثية ببطولة إفريقيا بالمغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب الصالات يهزم أنجولا بثلاثية ببطولة إفريقيا بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح المدير الفني علي منتخب أنجولا بثلاثية دون رد في الجولة الثانية التي جمعت الفريقين في الدور التمهيدي ببطولة الأمم الافريقية المغرب 2020 .

بهذا الفوز تصدر فراعنة الصالات المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط و ضمن التأهل إلى قبل نهائي بطولة إفريقيا .

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الفوز علي انجولا جاء بعد اداء مميز من جميع لاعبي منتخبنا الوطني وسجل الاهداف الثلاثة محمد سعيد وأحمد موزه وعبده الاشول .

وأكد هشام صالح المدير الفني علي سعادته بهذا الفوز وقال إن لاعبيه كانوا رجال وقدموا اداء مميز خاصة وأن انجولا فريق قوي ومنظم .

واضاف انه يسعي للتربع علي قمة المجموعة بتحقيق الفوز في الجولة الثالثة بالدور التمهيدي علي موزمبيق .