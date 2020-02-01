رياضة | نهاية أيام فاطمة سامورا في الاتحاد الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهاية أيام فاطمة سامورا في الاتحاد الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتهي اليوم فترة تعيين سكرتير عام الاتحاد الدولي لكرة القدم، فاطمة سامورا كقائم بأعمال السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعدما كلفت بالمهمة في أغسطس الماضي بعقد يمتد 6 شهور تنتهي في 1 فبراير 2020.

وما زال الكاف لم يحسم موقف استمرار سامور من عدمه، حيث من المقرر أن يعلن الاتحاد الإفريقي غداً الأحد، الموقف النهائي لاستمرارها في اجتماع المكتب التنفيذي الذي سيعقد في المغرب على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات، بعدما قضت 6 شهور، وأبدت رضاها عن العمل في القارة السمراء خلال تلك الفترة.

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وقالت في تصريحات لإذاعة بي بي سي الإنجليزية إنها لا تعرف مصيرها سواء بالاستمرار أو الرحيل قبل ساعات من نهاية فترتها القانونية في "كاف".

وعلى الرغم من أن سامورا لا تملك أي خبرات مع المنظمات الرياضية، إلا أن الدبلوماسية السنغالية خاضت مسيرة مهنية حافلة ارتبطت بالعمل الإنساني داخل الأمم المتحدة على مدار نحو 21 عاماً، نجحت خلالها في إطلاق وإدارة العديد من البرامج الإنمائية والإنسانية التي استفادت منها عدد كبير من الدول في مختلف قارات العالم.