رياضة | برشلونة يحرج كيكي سيتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحرج كيكي سيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي برشلونة اقتراح مدربه كيكي سيتين خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير عندما حاول التعاقد مع ويليان خوسيه مهاجم ريال سوسييداد الإسباني.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن تحرك برشلونة صوب خوسيه، كان بناء على نصيحة سيتين الذي سبق له قيادة اللاعب في لاس بالماس لكنها رفضت الصفقة بدعوى المغالاة في المطالب المادية.

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وأوضحت أن موقف اللاعب رفقة سوسييداد بات صعبًا، بعد أن رفض خوض مباراة، لإجبار ناديه على الرحيل إلى توتنهام مشيرة إلى أن التصرف جاء رغم أنه لم يصل إلى أي اتفاق سواء مع جوزيه مورينيو مدرب توتنهام أو إريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة.

وأشارت إلى أنه في هذه اللحظة، قررت إدارة برشلونة عدم التعاقد مع مهاجم في الميركاتو الشتوي.