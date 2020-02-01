اونلاين | رابط «KORA LIVE» بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط «KORA LIVE» بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الزمالك من حسم مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة هدفين نظيفين وقع عليهما اللاعب أشرف بن شرقي، وسيعتمد الفريق الأبيض على عناصره الإحتياطية في لقاء الفريق الأنجولي لمنحهم الخبرة على الصعيد الإفريقي.

بث مباشر لاستضافة فريق أول أغسطس الأنجولي لفريق الزمالك المصري في أهم مباريات اليوم السبت 1-2-2020 لحساب الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بإدارة من الحكم الإريتري “تسيجاي تيكلو”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 6 ، ستنطلق في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “سيداد إينيفارسيتاريا” بمدينة لواندا.

يدخل فريق الزمالك المباراة بدون ضغوطات بعد ضمان التأهل إلى دور ربع النهائي، بعد تعادله مع متصدر المجموعة “تي بي مازيمبي الكونغولي” وتعادل “زيسكو يونايتد الزامبي” مع بريميرو دي أوجوستو بنتيجة (1-1) في الجولة الماضية.

وجمع الفارس الأبيض 8 نقاط من 5 مباريات، حيث حقق الفوز في مناسبتين وتعادل في مثلهما وخسر مباراة وحيدة من مازيمبي.

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على الجانب الآخر يريد فريق أول أغسطس تحقيق الفوز من أجل ارضاء جماهيره، بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققها الفريق في هذه النسخة من البطولة الإفريقية.

ولم ينجح الفريق الأنجولي في تحقيق اي انتصار في دور المجموعات، فقد خسر مبارتين وتعادل في 3، وأستقبلت شباكه 7 اهداف.

أول أغسطس 0-0 الزمالك

???? ملعب سيداد إينيفارسيتاريا (لواندا – أنجولا)

???? دوري أبطال أفريقيا – المجموعة الأولى ، الجولة السادسة

⏰ تنطلق الساعة 13:00 جرينيتش