اونلاين | كول كورة MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

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يسعى ليفربول لتحقيق الفوز الـ20 على التوالي على ملعب “أنفيلد”، فى مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، ومعادلة إنجاز مانشستر سيتي الذي حققه بين 2011 و2012، كما سيكون ليفربول على بعد ستة انتصارات ليصبح أول فريق في تاريخ “البريميرليج” يحقق العلامة الكاملة على أرضه طوال الموسم، وذلك لمواصلة الزحف نحو الحلم الكبير بالفوز بالدوري لأول مرة منذ عام 1990.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة اليوم بالقوة الضاربة بوجود أليسون في حراسة المرمى وأمامه أرنولد وفان ديك وجو جوميز وروبرتسون وفي الوسط فينالدوم وهندرسون وتشامبرلين، وفي الهجوم صلاح وفيرمينو وأوريجي، ويستمر غياب ساديو ماني للإصابة.

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في المقابل، يبحث ساوثهامبتون أن يصبح أول فريق ينتزع نقطة من أرض ليفربول، بعدما نجح الريدز في الفوز بكل المباريات منذ التعثر أمام ليستر سيتي قبل نحو سنة كاملة.

مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

ويعول ليفربول على نجمه محمد صلاح الذى تألق في شهر يناير المنقضي بعد سلسلة الاهداف والانتصارات التي حققها خلال هذا الشهر، بعدما خاض 5 مباريات مع ليفربول بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج” خلال شهر يناير، سجل خلالها 3 أهداف فى شباك شيفيلد يونايتد ومانشستر يونايتد ووست هام يونايتد، كما صنع “هدفين”.

كما حقق محمد صلاح “العلامة الكاملة” مع ليفربول الذي حقق الفوز فى جميع المباريات التي خاضها بمسابقة الدوري الانجليزي خلال هذا الشهر، وكانت أمام شيفيلد يونايتد، وتوتنهام، ومانشستر يونايتد بجانب وولفرهامبتون ووست هام يونايتد.