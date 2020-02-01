اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة استون فيلا وبورنموث بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش استون فيلا مباشر NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة استون فيلا وبورنموث بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش استون فيلا مباشر NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي مساء الغد فريق بورنموث مع نظيره أستون فيلا في إطار الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فاتلتي.

مشاهدة مباراة استون فيلا ضد بورنموث بث مباشر

ويسعى فريق بورنموث لانهاء نتائجه السلبية التي حققها خلال الفترة الماضية واخرها الخروج من بطولة كاس الإتحاد الإنجليزي أمام أرسنال بهدفين لهدف يوم الإثنين الماضي.

بث مباشر استون فيلا وبورنموث اليوم

ويحتل بورنموث حاليا المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة بعد مرور 24 جولة من عمر البرميرليج ، حيث انتصر في ستة لقاءات وتعادل في خمسة مباريات وخسر 13 مباراة ، سجل 23 هدف وسكنت شباكه 37 هدف.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق المدرب ايدي هو :

حراسة المرمى : رامسدال.

الدفاع : سميث – كوك – اكي – ريكو.

الوسط : ويلسون – ليرما – جوسلينج – فريزر.

Advertisements

الهجوم : سولانكي – كالوم ويلسون.

على الجانب الآخر يسعى فريق أستون فيلا لمواصلة نتائجه الرائعة واخرها الفوز على ليستر سيتي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والتأهل لمواجهة مانشستر سيتي.

أستون فيلا يحتل حاليا المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة من سبعة انتصارات وأربعة تعادلات وخسر 13 مباراة ، سجل 31 هدف وسكنت شباكه 45 هدف.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق المدرب دين سميث :

حراسة المرمى : رينا.

الدفاع : كونسا – مينجز – هاوس.

الوسط : جليبيرت – ناكامبا – لويز – تارجيت.

الهجوم : الغازي – جيريليش – ديفيز.

المباراة تقام في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت.