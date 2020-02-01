اونلاين | «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة بورنموث واستون فيلا في الدوري الانجليزي KOOORA GOAL يلا شوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة بورنموث واستون فيلا في الدوري الانجليزي KOOORA GOAL يلا شوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة بورنموث واستون فيلا في الدوري الانجليزي يبحث فريق أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه محمود حسن «تريزيجيه»، وأحمد المحمدي لاعبا المنتخب الوطني، عن فوز جديد عندما يحل ضيفًا على نظيره بورنموث، في الخامسة مساء اليوم السبت ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل “الفيلانز” المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز الـ18 برصيد 23 نقطة.

مشاهدة مباراة بورنموث واستون فيلا في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة بورنموث واستون فيلا في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة بورنموث واستون فيلا في الدوري الانجليزي

Advertisements

مشاهدة مباراة بورنموث واستون فيلا في الدوري الانجليزي

متابعة مستمرة ومشاهدة مباراة أستون فيلا ضد بورنموث فى بث مباشر من رابط yallakora يوتيوب لايف ضمن منافسات الاسبوع الخامس والعشرون من البريميرليج فى منافسة قوية يسعى فيها الفريقين الى حصد نقاط المباراة والتقدم فى مشوار البطولة وتنطلق مباراة اليوم فى توقيت الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت في مصر بما يوافق الخامسة مساء بالتوقيت في مكة.

ويتسلح رفاق الثنائي المصري بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على ليستر سيتي والتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية بهدف قاتل للنجم محمود حسن تريزيجية.

وفي مباراة أخرى يستضيف فريق كريستال بالاس، نظيره شيفيلد يونايتد، وإيفرتون يحل ضيفًا على واتفورد، ووست هام يونايتد يصطدم ببرايتون، ونيوكاسل يونايتد يلتقى بنوريتش سيتي.

وفى السابعة والنصف يستضيف فريق مانشستر يونايتد، خامس «البريميرليج» برصيد 34 نقطة، نظيره وولفرهامبتون محتلا المركز السابع بنفس عدد نقاط الشياطين الحمر.