شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «كاف» طلب تعهدًا كتابيًا من قطر بتأمين بعثة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن إدارة القلعة البيضاء قدمت ملفًا بكل التهديدات القطرية ضد النادي ورئيسه للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ورئيسه أحمد أحمد.

وأضاف «منصور»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن مسؤولي «كاف» استدعوا رئيس الاتحاد القطري أمس الجمعة، وطلبوا منه تعهدًا كتابيًا من الاتحاد القطري والدولة القطرية بحماية وتأمين بعثة الزمالك قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي المقررة يوم 14 فبراير الحالي.