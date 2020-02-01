كلوب يدعو كبار أوروبا الى نسيان صلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

حذر مدرب فريق ​ليفربول​، الألماني ​يورغن كلوب​، أكبر المنفقين في أوروبا من الاقتراب من المهاجم المصري ​محمد صلاح​.

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ورفض كلوب اقتراحات تشير إلى احتمال رحيل صلاح في الصيف المقبل، مصرا على أن نجم ليفربول قد استقر بسعادة على ميرسيسايد.

وسئل عما اذا كان يعتقد أن صلاح سيظل هنا لبداية الموسم المقبل فقال: "أعتقد ذلك هل سمعت شيئا مختلفا؟".

وأضاف: "طالما أنني لا أسمع شيئًا ولا أسأل اللاعبين عما يفكرون به في الموسم المقبل أو خلال عامين، يبدو لي انه سيبقى".