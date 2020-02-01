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تطعيم بعثة الأهلى فى السودان

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جدة - عمرو شويل قام الجهاز الطبي بالأهلي بتطعيم بعثة الفريق المتواجدة حاليا في السودان ضد اخر 4 سلالات تم اكتشافها لفيروس الأنفلونزا، تجنبا لإصابة اللاعبين أو أحد أفراد البعثة بفيروس كورونا القاتل.

 

الجهاز الطبى للاهلى أيضا حذر جميع افراد البعثة من نسيان تناول الاقراص الخاصة بالملاريا وضرورة تناولها فى موعدها تجنبا لأي اعراض فى المستقبل مؤكدا ان التطعميات امر ضرورى خاصة التى يتم تناولها مع كل سفربة الى افريقيا مثل الملاريا .

 

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وكان الجهاز الفني قد اصطحب لمواجهة الهلال السوداني قائمة لاعبين ضمت كلا من :"محمد الشناوى، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".

 

يذكر أن الأهلى يتصدر قمة مجموعته الثانية برصيد عشر نقاط ويأتى خلفه النجم الساحلى والهلال السودانى بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوى بنقطة واحدة.

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