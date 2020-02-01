لجنة الحكام ترفض تعديل القائمة الدولية وتجميد جريشة لأجل غير مسمى

جدة - عمرو شويل رفضت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إجراء أى تعديل على ترتيب الحكام فى القائمة الدولية التى تم إعلانها مؤخرا، والتى تسببت فى أزمة بين اللجنة وجهاد جريشة الحكم المونديالى.

وكشف مصدر بلجنة الحكام، أن اللجنة لن تعدل ترتيب الحكام لأن الاختيار والترتيب تم بناء على تقييم للحكام، وأن جهاد جريشة لا يستحق أن يكون الحكم رقم 1 حاليا فى مصر.

وتساءل المصدر: "كيف يكون جريشة حكم مصر الأول بعدما تسبب فى أزمة بين تونس والمغرب بعد نهائى دورى الأبطال الأفريقى بين الترجى والوداد نظرا لأخطائه وإيقافه من الكاف بعدها".

وتابع أن اللجنة قررت تجميد الحكم لأجل غير مسمى، بسبب تصريحاته ضد لجنة الحكام وجمال الغندور رئيس اللجنة.

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كان هناك أزمة نشبت خلال الفترة الماضية بين جهاد جريشة ولجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وتصاعدت حدة الاتهامات من جانب الحكم لمسئولى اللجنة على خلفية إعلان القائمة الدولية للحكام خلال الفترة الأخيرة.

شرارة الأزمة بدأت مع انتشار تسريبات بشأن القائمة الدولية للحكام للموسم الحالى، والتى تم إرسالها إلى "فيفا"، وتم وضع جهاد جريشة بها فى المركز الثالث وليس الأول.

وتجددت الأزمة بعد إعلان القائمة النهائية للحكام، وتضمنت وجود إبراهيم نور الدين فى المركز الأول وخلفه أمين عمر وجاء جريشة فى المركز الثالث، وهو ما أثار غضب الحكم الدولى، بعد وضعه فى المركز الثالث الأمر الذى يصعب جداً معه اختياره ضمن حكام مونديال 2022، وتقدم بمذكرة اعتراض للجنة الحكام واتحاد الكرة واتهم اللجنة بمحاربته ومجاملة أسماء بعينها.