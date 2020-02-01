شكرا لقرائتكم الاهلي والهلال .. فايلر: صدارة المجموعة هدفنا.. وقادرون على كتابة التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ساعات قليلة وتنطلق مواجهة الأهلى الحاسمة، ومن جانبه أكد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، جاهزية فريقه لمواجهة الهلال السودانى المقرر إقامتها التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

يدخل الأهلى اللقاء متصدرا المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بينما ياتى النجم الساحلى التونسى والهلال من خلفه بنفس الرصيد 9 نقاط فى الوقت اللذى يتذيل فيه بلاتنيوم بطل زيمبابوى المجموعة برصيد نقطة واحدة

وأكد فايلر قبل ساعات من مواجهة اليوم: «لدينا هدف واحد نتطلع لتحقيقه اليوم؛ وهو الفوز واعتلاء صدارة المجموعة، وهو ما تم التركيز عليه بشدة فى المحاضرات الفنية والنظرية التى تم عقدها مع اللاعبين».

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وأوضح أنه يثق بشدة فى قدرات لاعبى الأهلي ورغبتهم فى تحقيق الفوز من أجل انتزاع صدارة المجموعة الثانية، مؤكدًا أن الجميع لديه إصرار كبير على الفوز اليوم وإسعاد جماهير الأهلى الداعمة للفريق.

وعن عدم تسجيل الأهلى لأى أهداف فى شباك الهلال على ملعبه فى السودان من قبل قال فايلر: «بالطبع نحترم التاريخ، ولكنه فى النهاية مجرد أرقام أمامنا، وأرى أننا قادرون دائمًا على صناعة التاريخ فى المباريات بأهدافنا ونتائجنا، ومباراة اليوم تبقى فرصة لتحقيق أرقام مميزة على ملعب الهلال بإصرار وجهد اللاعبين ورغبتهم فى الفوز والصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا».

ويلتقى النجم الساحلى مع بلاتنيوم فى نفس التوقيت وبناء على نتيجة المباراتين يتحدد الفريقين الصاعدين من المجموعة للدور ربع النهائى.