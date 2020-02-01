الجبلاية تقرر صرف مكافآت أندية القسمين الثانى والثالث

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، صرف مكافآت للثلاثة الأوائل في القسمين الثاني والثالث.



جاءت المكافات على النحو التالي: يأتي صرف اتحاد الكرة المكافآت كنوع من التحفيز للأندية خاصة وأنها تطلب للدعم من حين لأخر. القسم الثاني: الأول .. 250 ألف جنيه .

الثاني .. 225 ألف جنيه.

الثالث .. 200 ألف جنيه.

القسم الثالث:

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الأول .. 175 ألف جنيه.

الثاني .. 150 ألف جنيه.

الثالث .. 125 ألف جنيه.

كانت خزينة اتحاد الكرة قد انتعشت بـ 20 مليون جنيه كنتيجة مباشرة لتنفيذ قرار اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد بوقف القيد أمام الأندية لحين سداد أي مديونيات عليها، كما يدرس اتحاد كرة القدم ملف الـ VAR من حيث إيجاد رعاة له فى إطار العمل على زيادة إيرادات الاتحاد وتنظيم حقوقه.

كما ستنتعش الخزينة بـ مبلغ 3 ملايين درهم إماراتى ما يعادل 13 مليون جنيه تقريبا، بعد بيع تذاكر مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك لمجلس أبو ظبى الرياضى على أن يقوم الأخير ببيعها وتسويقها إلكترونيا، وتوصل محمد فضل عضو اتحاد الكرة والمكلف بملف مباراة السوبر لاتفاق مع مجلس أبو ظبى على أن يبيع اتحاد الكرة التذاكر لمجلس أبو ظبى مقابل 3 ملايين درهم، على أن يقوم المجلس بتولى ملف طرح وبيع التذاكر اليكترونيا وهو ما تم اعتماده بشكل رسمى.

وطرح مسئولو مجلس أبوظبى الرياضى تذاكر مباراة كأس السوبر المصرى التى تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير من الشهر المقبل والتى تقام فى استاد محمد بن زايد فى أبوظبى.