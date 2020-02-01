شكرا لقرائتكم الجبلاية تقرر صرف مكافآت أندية القسمين الثانى والثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، صرف مكافآت للثلاثة الأوائل في القسمين الثاني والثالث.
جاءت المكافات على النحو التالي:
القسم الثاني:
الأول .. 250 ألف جنيه .
الثاني .. 225 ألف جنيه.
الثالث .. 200 ألف جنيه.
القسم الثالث:
الأول .. 175 ألف جنيه.
الثاني .. 150 ألف جنيه.
الثالث .. 125 ألف جنيه.
كانت خزينة اتحاد الكرة قد انتعشت بـ 20 مليون جنيه كنتيجة مباشرة لتنفيذ قرار اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد بوقف القيد أمام الأندية لحين سداد أي مديونيات عليها، كما يدرس اتحاد كرة القدم ملف الـ VAR من حيث إيجاد رعاة له فى إطار العمل على زيادة إيرادات الاتحاد وتنظيم حقوقه.
وطرح مسئولو مجلس أبوظبى الرياضى تذاكر مباراة كأس السوبر المصرى التى تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير من الشهر المقبل والتى تقام فى استاد محمد بن زايد فى أبوظبى.
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