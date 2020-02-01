شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يستعجل اتحاد الكرة بشأن البطاقة الدولية لـ"ديارا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب نادى طلائع الجيش، من مسئولى اتحاد الكرة، استعجال وصول البطاقة الدولية للوافد الجديد أبو بكر ديارا من أجل إنهاء قيده فى صفوف الفريق حتى يصبح جاهزاً للمشاركة مع الطلائع فى المباريات المقبلة، حيث كان يلعب فى الدورى العراقى.

ونجح مجلس إدارة نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع المالى أبو بكر ديارا لاعب إنبى السابق لمدة 6 أشهر فى صفقة انتقال حر، حيث وقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين وأمير المراكيبى وكيل أعماله.

وتعد صفقة ديارا هى الخامسة لطلائع الجيش فى فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندى كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر، وعمار حمدى لاعب الأهلى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، ومحمد أشرف روقة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

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ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

ويستعد الطلائع لمواجهة نظيره نادى مصر والمقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، فى الجولة السادسة عشرة للدورى على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

يستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبيه كريم طارق وتالا نداى وأحمد سامى فى مواجهة نادى مصر بعد تعافيهم من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية وغيابهم عن مواجهة المقاصة، كما يستعيد الطلائع جهود فرانك ستيفن وأحمد سمير وأبو المجد بوشا فى مواجهة نادى مصر بعدما غاب الثلاثى عن مواجهة مصر المقاصة بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.