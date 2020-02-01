شكرا لقرائتكم كارتيرون يحذر لاعبى الزمالك من الإنذارات المجانية أمام بريميرو دي اغوستو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك على تحذير اللاعبين من الحصول على الإنذارات المجانية فى مواجهة أول أغسطس الأنجولى المحدد لها الثالثة عصر اليوم السبت فى إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

يأتى ذلك حفاظا على اللاعبين من الحصول على إى إيقافات قبل مواجهة ربع النهائى، بعدما حسم الفريق الأبيض التأهل مبكرا، لاسيما وأن مواجهة بطل أنجولا تعد تحصيل حاصل لكلا الفريقين، خاصة أن الزمالك يحتل المركز الثانى فى المجموعة الاولى برصيد 8 نقاط من 5 مباريات حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة، ونجح لاعبوه فى احراز 5 اهداف واستقبلت مرماه 4 أهداف.

ويشهد هذا اللقاء بتغييرات عديدة فى تشكيل الفريق الأبيض، حيث إستقر كارتيرون اراحة عدد من لاعبيه الأساسيين واستبعادهم من قائمة المباراة التى سافرت إلى أنجولا، خوفا من تعرضهما للارهاق وبعد حسم التأهل رسميا.

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ومن أبرز اللاعبين اللذين حصلوا على راحة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق وحازم امام الظهير الأيمن ومحمود علاء قلب الدفاع ومحمد عبد الشافى الظهير الايسر، وثنائى الوسط فرجانى ساسى وطارق حامد، وشيكابالا واشرف بن شرقى جناحى الفريق الأبيض.

كما أن كارتيرون منح لاعبيه تعليمات بضرورة استغلال الفرصة فى الظهور بمستوى مميز فى مباراة اليوم، خاصة انهم سيشاركون بلا ضغوط بعد حسم التأهل، وهى الفرصة الأهم للاعبين البدلاء الذين لا يشاركون فى المباريات لكى يعبروا عن أنفسهم باحقيتهم فى التواجد ضمن تشكيلة الأبيض فى اللقاءات المقبلة .

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمد حسن وأحمد زيزو وأمامهما مصطفى فتحى وأوناجم وإسلام جابر فى خط الوسط، كاسونجو فى خط الهجوم".