موعد مباراة مصر المقاصة وسموحة بالدوري العام والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة مصر المقاصة وسموحة، التي تقام ضمن مواجهات الأسبوع السادس عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد حرس الحدود.

ويقع فريق سموحة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز في أربعة منها وتعادل في 8 مباريات وتلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات أخري، بينما يقع فريق مصر المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة، وكان قد خاض 15 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 7 مباريات أخري.

وتقام مباراة مصر المقاصة وسموحة يوم الإثنين الموافق 3 فبراير 2020 وتنطلق في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.