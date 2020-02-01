كارتيرون يحذر لاعبيه من الإنذارات المجانية أمام بطل أنجولا

قام مدرب نادي الزمالك “الفرنسي باتريس كارتيرون” بتحذير لاعبيه من الإنذارات المجانية من الأخطاء التي لا داعي لها أمام فريق أول أغسطس الأنجولي، التي من المقرر إقامتها اليوم السبت الموافق الأول من شهر فبراير الجاري، والتي تنطلق في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن ختام مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحرص الفريق الأبيض على عدم حصول لاعبيه على أي ايقافات قبل مباراة ربع النهائي بالبطولة، خاصة وأن لقاء اليوم تحصيل حاصل للفريق الأبيض بعد تأهله بشكل رسمي إلى دور الثمانية بالبطولة؛ حيث يقع في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 8 نقاط.

ومن المقرر أن يجري المدير الفني للفريق بعض التغييرات في تشكيل الفريق؛ حيث يغيب عن اللقاء العديد من لاعبي الفريق الأساسيين للراحة.