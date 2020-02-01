موعد مباراة المقاولون العرب وانبي بالدوري العام والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة المقاولون العرب وانبي ضمن مواجهات الأسبوع السادس عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد بتروسبورت.

ويقع فريق المقاولون العرب في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بعدما خاض خمسة عشرة مباراة حقق الفوز في 10 منها وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات أخري، بينما يقع فريق انبي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز في 5 منها وتعادل في خمسة مباريات أخري وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

وتقام مباراة انبي والمقاولون يوم الإثنين المقبل الموافق 3 من شهر فبراير الجاري، على أن تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.