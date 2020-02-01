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موعد مباراة طلائع الجيش ونادي مصر بالدوري العام والقنوات الناقلة

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نرصد لكم موعد مباراة طلائع الجيش ونادي مصر ضمن مواجهات الأسبوع السادس عشر ببطولة الممتاز، والتي يستضيفها ستاد جهاز .

ويقع فريق طلائع الجيش في المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 7 مباريات أخري، بينما يقع فريق نادي مصر في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة، وكان قد خاض 15 مباراة حقق الفوز في مباراتين فقط وتعادل في خمسة مباريات أخري وتلقى الهزيمة في 8 مباريات.

وتقام مباراة نادي مصر وطلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، وتنطلق في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة المباراة في الموعد المحدد لها.

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