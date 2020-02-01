موعد مباراة وادي دجلة والجونة بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة وادي دجلة والجونة ضمن مواجهات الأسبوع السادس عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ملعب الجونة.

ويقع فريق الجونة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز في 4 منها وتعادل في ثلاثة مباريات وتلقى الهزيمة في 8 مباريات أخري، بينما يقع فريق وادي دجلة في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة، وكان قد خاض 15 مباراة حقق الفوز في ثلاثة منها وتعادل في خمسة وتلقى الهزيمة في 7 مباريات أخري.

وتقام مباراة وادي دجلة والجونة يوم الثلاثاء المقبل وتنطلق في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.