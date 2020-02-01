موعد مباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي والتي يخوضها الفريقان ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز، ويستضيفها ملعب الإنتاج الحربي؛ حيث يحل الاتحاد ضيفا ثقيلا على نظيره.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز في 7 منها وتعادل في 5 وتلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات أخري.

أما عن الإنتاج الحربي، فيحتل المركز السادس برصيد 21 نقطة، وكان قد خاض 15 مباراة حقق الفوز في 5 منها وتعادل في 6 وتلقى الهزيمة في أربعة مباريات أخري.

وتقام مباراة الاتحاد والإنتاج الحربي يوم الإثنين الموافق 3 من شهر فبراير الجاري، وتنطلق في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة اللقاء في الموعد المحدد له.