موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود ضمن مواجهات الأسبوع السادس عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

ويقع نادي الزمالك في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز في 7 منها وتعادل في أربعة وتلقى الهزيمة في مباراتين، بينما يقع حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، وكان قد خاض 15 مباراة حقق الفوز في 4 منها وتعادل في 6 وتلقى الهزيمة في خمسة مباريات أخري.

وتقام مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 من شهر فبراير الجاري، وتنطلق في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.